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В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Екатеринбург №1»
Серьёзную травму получила 14-летняя девочка в посёлке Красногвардейский Артёмовского района. В последний день марта она попала под бревно, скатившееся со сложенной горой древесины.
Инцидент случился 31 марта во время прогулки двух подружек школьниц. Одна из них забралась на складированные брёвна, а вторая шла неподалёку, снимая «скалолазку» на видеокамеру мобильного телефона. Одно из плохо уложенных брёвен скатилось из кучи, а упавшая девочка оказалась под ним.
Самостоятельно покинуть место происшествия пострадавшая уже не смогла. Ей вызвали «Скорую помощь» и госпитализировали. Врачи поставили ей диагноз «перелом бедреной кости». После этого из местной больницы её перевезли для лечения в Екатеринбург.
В связи с происшествием Следственный комитет России по Свердловской области организовал проверку по факту возможного нарушения требований безопасности при выполнении работ (статья 238 УК РФ). Следователям предстоит установить владельца пиломатериалов и определить, были ли соблюдены правила хранения брёвен. Параллельно Артёмовская городская прокуратура начала свою проверку. Ведомство выясняет все обстоятельства инцидента и оценивает возможную вину собственника лесоматериалов.
Инцидент случился 31 марта во время прогулки двух подружек школьниц. Одна из них забралась на складированные брёвна, а вторая шла неподалёку, снимая «скалолазку» на видеокамеру мобильного телефона. Одно из плохо уложенных брёвен скатилось из кучи, а упавшая девочка оказалась под ним.
Самостоятельно покинуть место происшествия пострадавшая уже не смогла. Ей вызвали «Скорую помощь» и госпитализировали. Врачи поставили ей диагноз «перелом бедреной кости». После этого из местной больницы её перевезли для лечения в Екатеринбург.
В связи с происшествием Следственный комитет России по Свердловской области организовал проверку по факту возможного нарушения требований безопасности при выполнении работ (статья 238 УК РФ). Следователям предстоит установить владельца пиломатериалов и определить, были ли соблюдены правила хранения брёвен. Параллельно Артёмовская городская прокуратура начала свою проверку. Ведомство выясняет все обстоятельства инцидента и оценивает возможную вину собственника лесоматериалов.
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