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В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно

20.58 Пятница, 4 апреля 2025
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Екатеринбург №1»
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Серьёзную травму получила 14-летняя девочка в посёлке Красногвардейский Артёмовского района. В последний день марта она попала под бревно, скатившееся со сложенной горой древесины.

Инцидент случился 31 марта во время прогулки двух подружек школьниц. Одна из них забралась на складированные брёвна, а вторая шла неподалёку, снимая «скалолазку» на видеокамеру мобильного телефона. Одно из плохо уложенных брёвен скатилось из кучи, а упавшая девочка оказалась под ним.
Самостоятельно покинуть место происшествия пострадавшая уже не смогла. Ей вызвали «Скорую помощь» и госпитализировали. Врачи поставили ей диагноз «перелом бедреной кости». После этого из местной больницы её перевезли для лечения в Екатеринбург.

В связи с происшествием Следственный комитет России по Свердловской области организовал проверку по факту возможного нарушения требований безопасности при выполнении работ (статья 238 УК РФ). Следователям предстоит установить владельца пиломатериалов и определить, были ли соблюдены правила хранения брёвен. Параллельно Артёмовская городская прокуратура начала свою проверку. Ведомство выясняет все обстоятельства инцидента и оценивает возможную вину собственника лесоматериалов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
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19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
17:29 Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
17:08 В Екатеринбурге во время проверки автобусов выявили девять неисправных
16:48 СК косвенно подтвердил задержание главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
16:13 В 2026 году в столице Урала хотят провести «Неделю звёзд хоккея»
15:51 СМИ сообщают о задержании главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
15:38 В Екатеринбурге хотят создать попечительский совет Театра оперы и балета
15:10 В Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст столкнулись два автобуса
13:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду 5 апреля
13:39 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:23 В двигателе и шасси прилетевшего из Екатеринбурга во Владивосток самолёта нашли останки птиц
12:33 С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске
11:37 С началом пожароопасного сезона в Свердловской области потушили первые лесные пожары
10:50 Двух жителей Нижнего Тагила буду судить за хищение кабелей
10:11 В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей
09:49 Власти Екатеринбурга планируют закупку 15 автобусов-гармошек
09:22 Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
21:15 УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
20:57 Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
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