В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о смертельном ДТП, случившемся сегодня, 4 апреля, в Ревдинском районе. Погибшая сидела на пассажирском месте врезавшейся в «Газель» легковой машины.Трагедия случилась примерно в 15.00 на 312-м километре трассы Пермь—Екатеринбург. Как удалось установить на данный момент автоинспекторам, водитель автомобиля марки «ВАЗ 2112» не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую на обочине «Газель». В результате удара женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье отечественной легковушки, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков. Сам водитель тоже получил травмы и был госпитализирован на карете «Скорой» в ближайшую больницу.На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего, узнать точную причину ДТП и оценить степень вины водителя «ВАЗа».