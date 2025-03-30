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В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося

12.33 Воскресенье, 6 апреля 2025
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
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Госавтоинспекция Екатеринбурга просит откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего в субботу вечером, 5 апреля, на улице Палисадной. Авария произошла около 20:20 в районе дома № 18.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся с места происшествия.

В результате пострадал мужчина 1985 года рождения. Его с травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП, транспортном средстве или его водителе, обращаться по телефону +7 (999) 563-43-34, по номеру 02 или лично по адресу: улица Степана Разина, 20.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
12:23 В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
11:16 На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо
16:23 На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
19:56 Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
17:29 Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
17:08 В Екатеринбурге во время проверки автобусов выявили девять неисправных
16:48 СК косвенно подтвердил задержание главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
16:13 В 2026 году в столице Урала хотят провести «Неделю звёзд хоккея»
15:51 СМИ сообщают о задержании главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
15:38 В Екатеринбурге хотят создать попечительский совет Театра оперы и балета
15:10 В Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст столкнулись два автобуса
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