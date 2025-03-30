В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга просит откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего в субботу вечером, 5 апреля, на улице Палисадной. Авария произошла около 20:20 в районе дома № 18.По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся с места происшествия.В результате пострадал мужчина 1985 года рождения. Его с травмами доставили в больницу.Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП, транспортном средстве или его водителе, обращаться по телефону +7 (999) 563-43-34, по номеру 02 или лично по адресу: улица Степана Разина, 20.