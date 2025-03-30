В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 5 апреля, в деревне Большая Лавровка Свердловской области загорелся строительный вагончик. По данным МЧС России по Свердловской области, пожар произошёл на улице Зелёной. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных, задействовано было две единицы техники. Огонь удалось ликвидировать за 10 минут.При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего. Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС и сотрудники полиции.Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, всего за сутки в регионе произошло 18 пожаров, из них 10 — в жилом секторе. В 20% случаев причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. В 30% случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнём, в 10% — в результате поджога. Обстоятельства остальных происшествий продолжают выясняться.