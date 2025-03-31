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В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Свердловской области прошла ежегодная акция «Тотальный диктант». По информации Информационного портала Свердловской области, текст написали около четырёх тысяч человек на почти 100 площадках региона. Участники писали текст «В поисках чудесного» писательницы Марины Москвиной — финалистки премии «Ясная Поляна» и лауреата Международного Почётного диплома имени Ханса Кристиана Андерсена.
В Екатеринбурге диктант провели на 32 площадках, включая школы, вузы, библиотеки и культурные учреждения. В Губернаторском лицее текст диктовал пилот Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле под Жуковским в 2019 году.
Как сообщил региональный организатор диктанта Алексей Боталов, итоги станут известны ближе к середине апреля. По его словам, по опыту прошлых лет около 5% участников в регионе получают высший балл.
В Екатеринбурге диктант провели на 32 площадках, включая школы, вузы, библиотеки и культурные учреждения. В Губернаторском лицее текст диктовал пилот Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле под Жуковским в 2019 году.
Как сообщил региональный организатор диктанта Алексей Боталов, итоги станут известны ближе к середине апреля. По его словам, по опыту прошлых лет около 5% участников в регионе получают высший балл.
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