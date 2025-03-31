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В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек

17.01 Воскресенье, 6 апреля 2025
Фото: Информационный портал Свердловской области
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В Свердловской области прошла ежегодная акция «Тотальный диктант». По информации Информационного портала Свердловской области, текст написали около четырёх тысяч человек на почти 100 площадках региона. Участники писали текст «В поисках чудесного» писательницы Марины Москвиной — финалистки премии «Ясная Поляна» и лауреата Международного Почётного диплома имени Ханса Кристиана Андерсена.

В Екатеринбурге диктант провели на 32 площадках, включая школы, вузы, библиотеки и культурные учреждения. В Губернаторском лицее текст диктовал пилот Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле под Жуковским в 2019 году.

Как сообщил региональный организатор диктанта Алексей Боталов, итоги станут известны ближе к середине апреля. По его словам, по опыту прошлых лет около 5% участников в регионе получают высший балл.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
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12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
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15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
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