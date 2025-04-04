В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Среднеуральске сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин, подозреваемых в серии краж автомобилей. Один из задержанных уже был судим за аналогичные преступления, а двое его подельников также ранее привлекались к ответственности за угоны, кражи и грабежи. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.По информации полиции, операция прошла 20 марта при участии ОМОН Росгвардии, сотрудников ГИБДД, оперативников уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МВД России по Свердловской области. Злоумышленников задержали с поличным, когда они пытались перегнать угнанную Киа Рио к месту временного хранения. Машину похитили несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб, причинённый владельцу, оценивается более чем в один миллион рублей.Выяснилось, что все трое хорошо знакомы с правоохранительной системой. Один из них, 34-летний житель, уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт похищенного имущества в Екатеринбурге. После освобождения он переехал в Краснодар, но в феврале этого года вернулся на Урал и, по версии следствия, возобновил противоправную деятельность вместе с двумя знакомыми — 1983 и 1996 годов рождения. Один из них имеет судимость за 13 эпизодов угона, другой — за кражи, грабёж и разбой.Следствие установило, что подозреваемые получали доступ к автомобилям с помощью считывания кодов сигнализации. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, двое других заключены под стражу.Полицейские также располагают информацией о возможной причастности этой группы как минимум к пяти аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга. Три угнанных автомобиля удалось вернуть владельцам.