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В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
Скриншот из видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Среднеуральске сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин, подозреваемых в серии краж автомобилей. Один из задержанных уже был судим за аналогичные преступления, а двое его подельников также ранее привлекались к ответственности за угоны, кражи и грабежи. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
По информации полиции, операция прошла 20 марта при участии ОМОН Росгвардии, сотрудников ГИБДД, оперативников уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МВД России по Свердловской области. Злоумышленников задержали с поличным, когда они пытались перегнать угнанную Киа Рио к месту временного хранения. Машину похитили несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб, причинённый владельцу, оценивается более чем в один миллион рублей.
Выяснилось, что все трое хорошо знакомы с правоохранительной системой. Один из них, 34-летний житель, уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт похищенного имущества в Екатеринбурге. После освобождения он переехал в Краснодар, но в феврале этого года вернулся на Урал и, по версии следствия, возобновил противоправную деятельность вместе с двумя знакомыми — 1983 и 1996 годов рождения. Один из них имеет судимость за 13 эпизодов угона, другой — за кражи, грабёж и разбой.
Следствие установило, что подозреваемые получали доступ к автомобилям с помощью считывания кодов сигнализации. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, двое других заключены под стражу.
Полицейские также располагают информацией о возможной причастности этой группы как минимум к пяти аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга. Три угнанных автомобиля удалось вернуть владельцам.
По информации полиции, операция прошла 20 марта при участии ОМОН Росгвардии, сотрудников ГИБДД, оперативников уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МВД России по Свердловской области. Злоумышленников задержали с поличным, когда они пытались перегнать угнанную Киа Рио к месту временного хранения. Машину похитили несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб, причинённый владельцу, оценивается более чем в один миллион рублей.
Выяснилось, что все трое хорошо знакомы с правоохранительной системой. Один из них, 34-летний житель, уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт похищенного имущества в Екатеринбурге. После освобождения он переехал в Краснодар, но в феврале этого года вернулся на Урал и, по версии следствия, возобновил противоправную деятельность вместе с двумя знакомыми — 1983 и 1996 годов рождения. Один из них имеет судимость за 13 эпизодов угона, другой — за кражи, грабёж и разбой.
Следствие установило, что подозреваемые получали доступ к автомобилям с помощью считывания кодов сигнализации. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, двое других заключены под стражу.
Полицейские также располагают информацией о возможной причастности этой группы как минимум к пяти аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга. Три угнанных автомобиля удалось вернуть владельцам.
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