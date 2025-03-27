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Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
Фото: телеграм-канал департамента информационной политики Свердловской области
5 апреля Татьяна Савинова приступила к обязанностям заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области. Указ о её назначении подписал врио губернатора Денис Паслер. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.
Татьяна Савинова — выпускница Уральского государственного медицинского университета и Уральской академии государственной службы. В своей карьере она прошла путь от врача-педиатра до заместителя председателя Правительства Оренбургской области и министра здравоохранения региона.
Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина. Я знаю её как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения,
— отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Татьяна Савинова — выпускница Уральского государственного медицинского университета и Уральской академии государственной службы. В своей карьере она прошла путь от врача-педиатра до заместителя председателя Правительства Оренбургской области и министра здравоохранения региона.
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