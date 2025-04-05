На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром 6 апреля на 5-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, около шести часов утра 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир» потерял управление — по предварительной информации, из-за внезапного ухудшения самочувствия.Машина двигалась в сторону Челябинского тракта, когда водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением. В результате «Ниссан» съехал с дороги.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить причину смерти водителя.