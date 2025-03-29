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На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
Фото: ГИБДД Свердловской области
Дорожная авария с двумя пострадавшими произошла 3 апреля на 45-м километре автодороги Ивдель – граница Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Свердловской области.
По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora, не имеющий водительских прав, двигался в направлении Ивделя и уснул за рулём. Машина съехала с дороги и врезалась в дренажную трубу.
В результате ДТП, 22-х летний пассажир и водитель Lada Priora, который не был пристегнут ремнем безопасности, получили тяжёлые телесные повреждения. Доставлены машиной скорой медицинской помощи в городскую больницу г. Краснотурьинска, - отметили в региональной Госавтоинспекции.
На месте аварии сотрудники ГИБДД установили, что за рулём находился житель Ханты-Мансийска. Его данных не оказалось в федеральной информационной системе Госавтоинспекции, водительских прав он не имеет. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora, не имеющий водительских прав, двигался в направлении Ивделя и уснул за рулём. Машина съехала с дороги и врезалась в дренажную трубу.
В результате ДТП, 22-х летний пассажир и водитель Lada Priora, который не был пристегнут ремнем безопасности, получили тяжёлые телесные повреждения. Доставлены машиной скорой медицинской помощи в городскую больницу г. Краснотурьинска, - отметили в региональной Госавтоинспекции.
На месте аварии сотрудники ГИБДД установили, что за рулём находился житель Ханты-Мансийска. Его данных не оказалось в федеральной информационной системе Госавтоинспекции, водительских прав он не имеет. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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