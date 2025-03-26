Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Судя по сводкам МЧС России, редкий день обходится без того, чтобы на территории Свердловской области в результате возгорания не погибли люди. Это никак не соотносится с количеством самих пожаров: в особо «пылкий» день может обойтись совсем без жертв, а на следующий, более спокойный день огонь и дым вдруг вновь уносят чью-то жизнь.Вот и в минувший четверг, 3 апреля, из 11 свердловских пожаров (только 6 из которых пришлись на жилой сектор) один оказался смертоносным. Он случился в деревне Колобова, где на улице Заречной заполыхал частный дом. Огонь раскинулся на площади 24 квадратных метра, а когда прибывшие 8 пожарных начали его тушить, они и обнаружили погибшего хозяина. Осмотрев место происшествия, дознавателей пришли к выводу, что причиной в этот раз стало неосторожное обращение с огнём при курении.А вот пожар более масштабный, случившийся в Екатеринбурге на улице Летняя, завершился без жертв и пострадавших, хотя и уничтожил частную баню со стоявшими рядом надворными постройками. К месту возгорания приезжали 13 огнеборцев. Возгорание площадью 60 квадратных метров они ликвидировали за 72 минуты.Совсем «миниатюрный» пожар случился вчера и в Верхней Салде. Там загорелся балкон пятиэтажного дома на улице Рабочей Молодежи. И хоть площадь пожара составила всего один квадратный метр, из дежурной части на ликвидацию его направили 9 специалистов. По прибытии работа у них заняла всего пару минут. Огонь, правда, успел повредить оконную раму и отделку, как отмечают в областном Министерстве чрезвычайных ситуаций.