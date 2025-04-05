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В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По итогам первого квартала 2025 года на горячую линию поисково-спасательного отряда «Прорыв» поступило 100 заявок о пропавших без вести людях. Из них 61 случай касался исчезновения детей. Об этом сообщает сам отряд в своих социальных сетях.
85 человек удалось найти живыми, ещё пятеро — погибли. Судьба семи человек остаётся неизвестной. Из общего числа заявок 39 касались взрослых.
Отдельную статистику опубликовал и отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области — только за март 2025 года туда поступило 73 заявки. В большинстве случаев люди были найдены живыми — 51 человек. Также сообщается о четырёх погибших, трёх установленных родственниках, одном установленном человеке и четырёх неподтверждённых заявках. Десять человек до сих пор ищут.
85 человек удалось найти живыми, ещё пятеро — погибли. Судьба семи человек остаётся неизвестной. Из общего числа заявок 39 касались взрослых.
Отдельную статистику опубликовал и отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области — только за март 2025 года туда поступило 73 заявки. В большинстве случаев люди были найдены живыми — 51 человек. Также сообщается о четырёх погибших, трёх установленных родственниках, одном установленном человеке и четырёх неподтверждённых заявках. Десять человек до сих пор ищут.
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