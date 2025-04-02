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Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Погода в грядущие выходные в Свердловской области обещает быть ветреной. Также завтра синоптики прогнозируют в регионе осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
В субботу, 5 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -2...+3°C, днём +6...+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге небольшие осадки, ночью +1...+3°C, днём +9...+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 6 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4...+1°C, на севере -7...-2°C, днём +8...+13°C, на севере +1...+6°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 5 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -2...+3°C, днём +6...+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге небольшие осадки, ночью +1...+3°C, днём +9...+11°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 6 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4...+1°C, на севере -7...-2°C, днём +8...+13°C, на севере +1...+6°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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