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Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами

19.38 Пятница, 4 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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На следующей неделе, 8 апреля в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится очередная встреча клуба живой критики «Мастерская одного текста». Специальным гостем этого заседания станет известный уральский писатель Алексей Сальников.

Проект «Мастерская одного текста» курирует поэт Сергея Ивкина. Каждый месяц литературный клуб объединяет читателей и авторов для обсуждения современной прозы и поэзии. И на этот раз предметом обсуждения любителями чтения станет новый рассказ Алексея Сальникова. В нём автор продолжает темы взросления и детского восприятия мира, которые он затронул в романе «Когната». Кроме того, этим же вечером прозвучит сказка молодой писательницы Елизаветы Алиевской. Сказку тоже обсудят в ходе клубного заседания, а заодно поговорят о природе сказочного в литературе, о связи сказок с мифами и современными культурными кодами.

Встреча с писателями пройдёт в Литературной гостиной на третьем этаже основного здания библиотеки. Начало в 18.00. Принять участие могут все желающие (по регистрации на сайте), а авторы могут заранее отправить свои тексты для обсуждения на почту отдела культурных программ Белинки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
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15:51 СМИ сообщают о задержании главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
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15:10 В Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст столкнулись два автобуса
13:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду 5 апреля
13:39 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:23 В двигателе и шасси прилетевшего из Екатеринбурга во Владивосток самолёта нашли останки птиц
12:33 С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске
11:37 С началом пожароопасного сезона в Свердловской области потушили первые лесные пожары
10:50 Двух жителей Нижнего Тагила буду судить за хищение кабелей
10:11 В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей
09:49 Власти Екатеринбурга планируют закупку 15 автобусов-гармошек
09:22 Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
21:15 УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
20:57 Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
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