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Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На следующей неделе, 8 апреля в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится очередная встреча клуба живой критики «Мастерская одного текста». Специальным гостем этого заседания станет известный уральский писатель Алексей Сальников.
Проект «Мастерская одного текста» курирует поэт Сергея Ивкина. Каждый месяц литературный клуб объединяет читателей и авторов для обсуждения современной прозы и поэзии. И на этот раз предметом обсуждения любителями чтения станет новый рассказ Алексея Сальникова. В нём автор продолжает темы взросления и детского восприятия мира, которые он затронул в романе «Когната». Кроме того, этим же вечером прозвучит сказка молодой писательницы Елизаветы Алиевской. Сказку тоже обсудят в ходе клубного заседания, а заодно поговорят о природе сказочного в литературе, о связи сказок с мифами и современными культурными кодами.
Встреча с писателями пройдёт в Литературной гостиной на третьем этаже основного здания библиотеки. Начало в 18.00. Принять участие могут все желающие (по регистрации на сайте), а авторы могут заранее отправить свои тексты для обсуждения на почту отдела культурных программ Белинки.
Проект «Мастерская одного текста» курирует поэт Сергея Ивкина. Каждый месяц литературный клуб объединяет читателей и авторов для обсуждения современной прозы и поэзии. И на этот раз предметом обсуждения любителями чтения станет новый рассказ Алексея Сальникова. В нём автор продолжает темы взросления и детского восприятия мира, которые он затронул в романе «Когната». Кроме того, этим же вечером прозвучит сказка молодой писательницы Елизаветы Алиевской. Сказку тоже обсудят в ходе клубного заседания, а заодно поговорят о природе сказочного в литературе, о связи сказок с мифами и современными культурными кодами.
Встреча с писателями пройдёт в Литературной гостиной на третьем этаже основного здания библиотеки. Начало в 18.00. Принять участие могут все желающие (по регистрации на сайте), а авторы могут заранее отправить свои тексты для обсуждения на почту отдела культурных программ Белинки.
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