В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 11 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Часть возгораний произошла в жилом секторе — по данным ведомства, это 36% от общего числа. В некоторых случаях причина — неосторожное обращение с огнём, в других — поджог.Один из крупных пожаров случился в селе Чусовое. На улице Пенькова загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 186 квадратных метров. На месте работали 8 специалистов и 3 единицы техники. Справиться с огнём удалось за 2 часа. Пострадавших нет.В Екатеринбурге зафиксированы сразу два возгорания. По улице Бакинских Комиссаров горело неэксплуатируемое здание. Пожар охватил 20 квадратных метров. Девять сотрудников МЧС с двумя единицами техники справились с огнём за 15 минут. По предварительным данным, возгорание связано с неосторожным обращением с огнём — такая причина стала источником 9% пожаров за сутки.На улице Акулова загорелась надворная постройка. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожарные прибыли на место в составе 6 человек и 2 единиц техники. С тушением справились за 10 минут. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло из-за поджога — ещё одна причина, фигурирующая в 9% случаев.