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Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Дважды повезло собаке, которую какие-то негодяи выбросили в канаву вместе с подстилкой и прочими «собачьими» принадлежности. Первый раз, когда её вовремя увидели неравнодушные люди и она оказалась в зооприюте «Клякса». А во второй — совсем недавно, когда для неё нашёлся новый дом.
Из нового дома Люсю (как назвали брошенку) точно никто не выгонит, а житься в нём ей будет веселее прежнего, ведь там есть хвостатые «соседи», с которыми она уже начала знакомиться.
«Всё хорошо, собачка смышлёная. Бегает за мной как хвостик, дома не гадит, ест хорошо, играет с игрушками. Не агрессивная, кошек не трогает. Даже дорогу в машине перенесла спокойно, без истерик», — говорит хозяйка нового пристанища Люси.
Хорошую новость сообщили основатели «Кляксы». Они же поделились тем, что успели сделать до того, как собака обрела любящую семью: Люсю полностью обследовали в ветеринарной клинике (она оказалась вполне здорова) и стерилизовали. И даже на собачий маникюр время потратили. Сделать это стало возможным благодаря финансовой поддержке друзей приюта.
К сожалению, чаще всего новости от «Кляксы» печалят, поскольку связаны с ежедневным поступлением новых бродяжек, как правило — больных или покалеченных. Помочь оплачивать их лечение можно по реквизитам:
Кроме того, «на выданье» у «Кляксы» всегда много претендентов, уже пролеченных и стерилизованных. Но желающие приютить у себя кошку или собаку нужно быть готовыми к прохождению строгого собеседования: абы кому в «Кляксе» своих подопечных не доверяют.
Из нового дома Люсю (как назвали брошенку) точно никто не выгонит, а житься в нём ей будет веселее прежнего, ведь там есть хвостатые «соседи», с которыми она уже начала знакомиться.
«Всё хорошо, собачка смышлёная. Бегает за мной как хвостик, дома не гадит, ест хорошо, играет с игрушками. Не агрессивная, кошек не трогает. Даже дорогу в машине перенесла спокойно, без истерик», — говорит хозяйка нового пристанища Люси.
Хорошую новость сообщили основатели «Кляксы». Они же поделились тем, что успели сделать до того, как собака обрела любящую семью: Люсю полностью обследовали в ветеринарной клинике (она оказалась вполне здорова) и стерилизовали. И даже на собачий маникюр время потратили. Сделать это стало возможным благодаря финансовой поддержке друзей приюта.
К сожалению, чаще всего новости от «Кляксы» печалят, поскольку связаны с ежедневным поступлением новых бродяжек, как правило — больных или покалеченных. Помочь оплачивать их лечение можно по реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Кроме того, «на выданье» у «Кляксы» всегда много претендентов, уже пролеченных и стерилизованных. Но желающие приютить у себя кошку или собаку нужно быть готовыми к прохождению строгого собеседования: абы кому в «Кляксе» своих подопечных не доверяют.
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