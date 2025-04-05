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В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в том числе пять — с пострадавшими. В результате аварий травмы получили восемь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Одно из ДТП произошло 5 апреля около 17:15 на трассе Асбест — Малышева. По предварительным данным, 39-летний водитель Renault Logan, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. За рулём второго автомобиля находился 48-летний мужчина.
В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Chery — 2005 и 2008 годов рождения. Все четверо были доставлены в больницу.
Госавтоинспекция напоминает: основные причины аварий по-прежнему связаны с превышением скорости, резкими манёврами, несоблюдением дистанции и невнимательностью за рулём.
Одно из ДТП произошло 5 апреля около 17:15 на трассе Асбест — Малышева. По предварительным данным, 39-летний водитель Renault Logan, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. За рулём второго автомобиля находился 48-летний мужчина.
В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Chery — 2005 и 2008 годов рождения. Все четверо были доставлены в больницу.
Госавтоинспекция напоминает: основные причины аварий по-прежнему связаны с превышением скорости, резкими манёврами, несоблюдением дистанции и невнимательностью за рулём.
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