Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Свердловской области объявили поиски 14-летнего Платона Шутова, который пропал 30 марта в селе Новолуговое Новосибирской области. Подросток ушёл из дома и не вернулся.
Волонтёры поисковый отряд «ЛизаАлерт» просят жителей региона обратить внимание на его приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Мальчик носит очки.
В день исчезновения на нём была тёмно-синяя куртка, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки и чёрная кожаная кепка с круглым козырьком.
Если вам что-либо известно о местонахождении Платона, свяжитесь с полицией или позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Волонтёры поисковый отряд «ЛизаАлерт» просят жителей региона обратить внимание на его приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Мальчик носит очки.
В день исчезновения на нём была тёмно-синяя куртка, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки и чёрная кожаная кепка с круглым козырьком.
Если вам что-либо известно о местонахождении Платона, свяжитесь с полицией или позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка с чёрным рюкзаком
01 апреля 2025
01 апреля 2025