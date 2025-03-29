В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области объявили поиски 14-летнего Платона Шутова, который пропал 30 марта в селе Новолуговое Новосибирской области. Подросток ушёл из дома и не вернулся.Волонтёры поисковый отряд «ЛизаАлерт» просят жителей региона обратить внимание на его приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Мальчик носит очки.В день исчезновения на нём была тёмно-синяя куртка, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки и чёрная кожаная кепка с круглым козырьком.Если вам что-либо известно о местонахождении Платона, свяжитесь с полицией или позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.