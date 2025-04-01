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Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области автоинспекторы зафиксировали 128 дорожно-транспортных происшествий. В пяти из них пострадали люди: семь человек получили травмы, один погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Среди основных причин аварий — превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, а также нарушение правил при совершении манёвров. В ведомстве подчёркивают: даже незначительное превышение скорости или кратковременное отвлечение за рулём может привести к трагедии. Особую осторожность следует проявлять при проезде перекрёстков, перестроении и движении задним ходом — именно в таких ситуациях водители часто не выдерживают безопасную дистанцию.
Вчера, 4 апреля, в числе аварий оказалось и смертельное ДТП в Ревдинском районе. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, около 15:00 на 312-м километре трассы Пермь—Екатеринбург легковой автомобиль «ВАЗ 2112» врезался в стоявшую на обочине «Газель». Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте.
Среди основных причин аварий — превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, а также нарушение правил при совершении манёвров. В ведомстве подчёркивают: даже незначительное превышение скорости или кратковременное отвлечение за рулём может привести к трагедии. Особую осторожность следует проявлять при проезде перекрёстков, перестроении и движении задним ходом — именно в таких ситуациях водители часто не выдерживают безопасную дистанцию.
Вчера, 4 апреля, в числе аварий оказалось и смертельное ДТП в Ревдинском районе. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, около 15:00 на 312-м километре трассы Пермь—Екатеринбург легковой автомобиль «ВАЗ 2112» врезался в стоявшую на обочине «Газель». Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте.
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В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
04 апреля 2025
04 апреля 2025