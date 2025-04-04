200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Из областного бюджета на обновление общественного транспорта в малых муниципалитетах Свердловской области направят 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.Субсидии предназначены для покупки автобусов малого и среднего классов российского производства. Получить их смогут муниципалитеты с численностью населения до 150 тысяч человек. Средства можно будет использовать как для самостоятельной закупки, так и передать их перевозчикам. Доля софинансирования из областного бюджета составит более 70%.По расчётам, на выделенные средства удастся приобрести не менее 34 автобусов. Среди потенциальных получателей — Краснотурьинск, Первоуральск, Верхняя Салда, Новоуральск, Красноуральск и другие города, ранее заявлявшие о необходимости обновления автобусного парка.Поставки ожидаются в мае, а уже летом новые автобусы должны выйти на маршруты.