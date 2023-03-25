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В Екатеринбурге вновь начали обсуждать возможное объединение РГППУ и УрГПУ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге опять начали обсуждать возможное объединение двух педвузов, которое может грозить сокращениями сотрудников и протестами студентов. Речь идет о Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) и Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ).
В минувшую пятницу депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских опубликовал ответ Минпросвещения России на его обращение по поводу возможного объединения РГППУ и УрГПУ в единое учреждение и заявил, что объединение вузов возможно.
Напомним, что о возможном объединении двух екатеринбургских педвузов в единое учреждение сотрудники университетов забеспокоились в начале этого года. Еще тогда преподаватели выразили опасение, что вслед за реорганизацией пойдут массовые сокращения.
В самом Минпросвщении подчеркивают, что реорганизация государственного учреждения, согласно статье 75 Трудового кодекса, не может являться основанием для расторжения трудовых договоров.
Там также объяснили, что решение о реорганизации может быть принято только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. На сегодняшний день такой оценки нет, заявили в ведомстве.
В минувшую пятницу депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских опубликовал ответ Минпросвещения России на его обращение по поводу возможного объединения РГППУ и УрГПУ в единое учреждение и заявил, что объединение вузов возможно.
«Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен»,
– написал депутат в своем телеграм-канале.
Напомним, что о возможном объединении двух екатеринбургских педвузов в единое учреждение сотрудники университетов забеспокоились в начале этого года. Еще тогда преподаватели выразили опасение, что вслед за реорганизацией пойдут массовые сокращения.
В самом Минпросвщении подчеркивают, что реорганизация государственного учреждения, согласно статье 75 Трудового кодекса, не может являться основанием для расторжения трудовых договоров.
Там также объяснили, что решение о реорганизации может быть принято только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. На сегодняшний день такой оценки нет, заявили в ведомстве.
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