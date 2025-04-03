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Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Поход в бар «Барбосс» для жительницы Невьянска обернулся уголовным делом сразу по нескольким статьям. Женщина выпила лишнего и не только себе на беду побуянила «немножко».
Инцидент произошёл в январе 2024 года. Перебрав с горячительными напитками, женщина уснула прямо в баре. Когда бармен разбудил её, начался конфликт, в ходе которого посетительница достала нож и попыталась напасть на мужчину. К счастью для себя, бармен оказался проворней — он сумел избежать удара ножом, а вместе с другими посетителями обезоружить буйную даму и вывести на улицу.
На этом история не закончилась: спустя некоторое время Анастасия вернулась в бар под предлогом поиска забытого телефона. Посетители заведения, опасаясь повторного нападения, связали её скотчем и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов тоже испытали на себе агрессию пьяной женщины — сначала она оскорбляла их, а затем ударила одного из них ногой в живот.
В ноябре 2024 года Невьянский городской суд признал возмутительницу спокойствия виновной в покушении на убийство, публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, но предоставил отсрочку до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд, хотя и выявил ошибку в квалификации одного из преступлений, оставил наказание без изменений.
Инцидент произошёл в январе 2024 года. Перебрав с горячительными напитками, женщина уснула прямо в баре. Когда бармен разбудил её, начался конфликт, в ходе которого посетительница достала нож и попыталась напасть на мужчину. К счастью для себя, бармен оказался проворней — он сумел избежать удара ножом, а вместе с другими посетителями обезоружить буйную даму и вывести на улицу.
На этом история не закончилась: спустя некоторое время Анастасия вернулась в бар под предлогом поиска забытого телефона. Посетители заведения, опасаясь повторного нападения, связали её скотчем и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов тоже испытали на себе агрессию пьяной женщины — сначала она оскорбляла их, а затем ударила одного из них ногой в живот.
В ноябре 2024 года Невьянский городской суд признал возмутительницу спокойствия виновной в покушении на убийство, публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, но предоставил отсрочку до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд, хотя и выявил ошибку в квалификации одного из преступлений, оставил наказание без изменений.
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