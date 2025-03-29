Возрастное ограничение 18+
Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Следственный отдел по Ирбиту завершил расследование уголовного дела в отношении председателя Осинцевской территориальной администрации. 62-летнюю женщину обвиняют в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), из-за которой был причинён ущерб более чем на 11 миллионов рублей.
По версии следствия, весной 2023 года обвиняемая не обеспечила пожарную безопасность в деревне Неустроева. Она не создала защитные минерализованные полосы вокруг села и не следила за уборкой мусора и сухостоя. В результате, в апреле 2023 года произошёл природный пожар, который перекинулся на дома. В огне было уничтожено 14 жилых строений с имуществом.
После допроса более 80 свидетелей и проведения экспертиз, следствие собрало достаточные доказательства. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
По версии следствия, весной 2023 года обвиняемая не обеспечила пожарную безопасность в деревне Неустроева. Она не создала защитные минерализованные полосы вокруг села и не следила за уборкой мусора и сухостоя. В результате, в апреле 2023 года произошёл природный пожар, который перекинулся на дома. В огне было уничтожено 14 жилых строений с имуществом.
После допроса более 80 свидетелей и проведения экспертиз, следствие собрало достаточные доказательства. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого поленом
29 марта 2025
29 марта 2025