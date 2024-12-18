Председателя гордумы Дегтярска оштрафовали за игнорирование обращения жительницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Летом 2024 года жительница Дегтярска написала председателю местной думы письмо с жалобой на бездействие администрации. Но вместо положенного по закону ответа в течение 30 дней она получила ответ лишь спустя два месяца, в октябре. Данное нарушение не осталось без внимания: прокуратура Ревды проверила ситуацию и нашла нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан.По результат проверки ревдинские прокуроры возбудили административное дело в отношении председателя думы по статье 5.59 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка №2 Ревдинского района признал чиновника виновным и назначил штраф в 5 тысяч рублей. Сумма пусть и не крупная, сам факт наказания должностного лица служит напоминанием другим чиновникам о том, что тянуть с ответами гражданам на их обращения не стоит.Впрочем, постановление суда пока не вступило в законную силу. Дегтярский председатель Думы ещё может его обжаловать, — уточняет прокуратура Свердловской области.