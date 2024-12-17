В Екатеринбурге оштрафовали банк за частые звонки с напоминанием о долге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге оштрафовали банк за слишком частые звонки клиентам с напоминанием о задолженности. Так, местной жительнице за несколько месяцев поступило 109 звонков и смс, в которых от девушки требовали платить по долгам.На банк екатеринбурженка пожаловалась в ГУФССП России по Свердловской. Приставы усмотрели в действиях организации нарушения, и банк был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.На оплату штрафа банку дали 60 дней, предупредив, что в случае неуплаты в срок, он вырастет в два раза.