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На одной из главных улиц Екатеринбурга бурят ямы у корней деревьев
Фото: читательница Вечерних ведомостей
Читательница Вечерних ведомостей сообщила, что рядом с «Жизнь мартом», расположенным по адресу улице Малышева, 42, рабочие бурят ямы прямо у корней деревьев. По её словам, это, вероятно, связано с установкой ограждений.
На аукционе на ремонт нескольких улиц в Екатеринбурге, в том числе на Малышева (от Добролюбова до Московской), выиграл подрядчик «УралДорТехнологии». Компания практически на всех объектах срывает сроки — промежуточные и итоговые. Мы писали, что администрация Екатеринбурга готовит обращение в Управление ФАС по Свердловской области, чтобы включить подрядчика «УралДорТехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков.
Рабочие разбежались, как я стала снимать. Подошёл некий старший, назвался Никитой, подрядчика назвать отказался, документы не предоставил. Предупредила, что это недопустимо. Пока копают яму рядом. Дальше ещё деревья по ходу их работ,
— рассказала читательница
На аукционе на ремонт нескольких улиц в Екатеринбурге, в том числе на Малышева (от Добролюбова до Московской), выиграл подрядчик «УралДорТехнологии». Компания практически на всех объектах срывает сроки — промежуточные и итоговые. Мы писали, что администрация Екатеринбурга готовит обращение в Управление ФАС по Свердловской области, чтобы включить подрядчика «УралДорТехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков.
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