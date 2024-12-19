На одной из главных улиц Екатеринбурга бурят ямы у корней деревьев

— рассказала читательница

Рабочие разбежались, как я стала снимать. Подошёл некий старший, назвался Никитой, подрядчика назвать отказался, документы не предоставил. Предупредила, что это недопустимо. Пока копают яму рядом. Дальше ещё деревья по ходу их работ,