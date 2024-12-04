В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района взыскала с водителя Lada, который 4 апреля 2024 года сбил на пешеходному переходе 12-летнюю девочку и уехал, 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей школьницы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, в результате ДТП школьница получила ушиб грудного отдела позвоночника, а также разбила голову и локоть. Данные факты прокуратура изложила в иске к водителю и обратилась в суд. Дзержинский районный суд встал на сторону девочки и удовлетворил требования прокурора о взыскании моральной компенсации.Судебный акт ещё в законную силу не вступил, но в прокуратуре обещают проконтролировать его фактическое исполнение.