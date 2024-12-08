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Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошёл в Ревде

12.49 Воскресенье, 15 декабря 2024
Фото: КПРФ Свердловск
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Вчера, 14 декабря, прошёл митинг против повышения тарифов ЖКХ в Ревде. Второй темой было требование вернуть памятник Ленину, демонтированный прошедшим летом, на главную площадь города.

На акцию приехали руководители областного отделения КПРФ и депутаты ЗакСО Александр Ивачёв и Олег Гордеев. Также, судя по плакатам, на акцию протеста, которые в Свердловской области после февраля 2022 года власти разрешают провести крайне редко, приехали жители соседнего Первоуральска и даже Асбеста.

«Даёшь — 500% за ЖКХ, чтобы мы быстрее сдохли», «Подайте 15% буржуям на пропитание», «Куйвашев, прекратите вгонять народ в нищету!», — такие плакаты были замечены на митинге.

Напомним, тарифы на ЖКХ в Ревде хотят повысить со следующего года на 15% — с просьбой обойти установленный областными нормативно-правовыми актами предельный порог (9,8%) к губернатору обратилась местная дума. Это вызвало конфликт в думе, который из-за нежелания оппозиции вносить поправки в устав, грозил исключением муниципалитета из бюджетного процесса. Конфликт завершился уходом в отставку спикера-единоросса и избранием на его место одного из противников повышения тарифов на ЖКХ – избиравшегося от СРЗП Вениамина Тарова. В результате Ревда сейчас является единственным из 94 муниципалитетов Свердловской области, где председателем местной думы является не единоросс.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа прошла встреча с представителями Русской общины
16:17 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
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13:04 Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства суда в Академическом и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
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