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Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошёл в Ревде
Фото: КПРФ Свердловск
Вчера, 14 декабря, прошёл митинг против повышения тарифов ЖКХ в Ревде. Второй темой было требование вернуть памятник Ленину, демонтированный прошедшим летом, на главную площадь города.
На акцию приехали руководители областного отделения КПРФ и депутаты ЗакСО Александр Ивачёв и Олег Гордеев. Также, судя по плакатам, на акцию протеста, которые в Свердловской области после февраля 2022 года власти разрешают провести крайне редко, приехали жители соседнего Первоуральска и даже Асбеста.
«Даёшь — 500% за ЖКХ, чтобы мы быстрее сдохли», «Подайте 15% буржуям на пропитание», «Куйвашев, прекратите вгонять народ в нищету!», — такие плакаты были замечены на митинге.
Напомним, тарифы на ЖКХ в Ревде хотят повысить со следующего года на 15% — с просьбой обойти установленный областными нормативно-правовыми актами предельный порог (9,8%) к губернатору обратилась местная дума. Это вызвало конфликт в думе, который из-за нежелания оппозиции вносить поправки в устав, грозил исключением муниципалитета из бюджетного процесса. Конфликт завершился уходом в отставку спикера-единоросса и избранием на его место одного из противников повышения тарифов на ЖКХ – избиравшегося от СРЗП Вениамина Тарова. В результате Ревда сейчас является единственным из 94 муниципалитетов Свердловской области, где председателем местной думы является не единоросс.
На акцию приехали руководители областного отделения КПРФ и депутаты ЗакСО Александр Ивачёв и Олег Гордеев. Также, судя по плакатам, на акцию протеста, которые в Свердловской области после февраля 2022 года власти разрешают провести крайне редко, приехали жители соседнего Первоуральска и даже Асбеста.
«Даёшь — 500% за ЖКХ, чтобы мы быстрее сдохли», «Подайте 15% буржуям на пропитание», «Куйвашев, прекратите вгонять народ в нищету!», — такие плакаты были замечены на митинге.
Напомним, тарифы на ЖКХ в Ревде хотят повысить со следующего года на 15% — с просьбой обойти установленный областными нормативно-правовыми актами предельный порог (9,8%) к губернатору обратилась местная дума. Это вызвало конфликт в думе, который из-за нежелания оппозиции вносить поправки в устав, грозил исключением муниципалитета из бюджетного процесса. Конфликт завершился уходом в отставку спикера-единоросса и избранием на его место одного из противников повышения тарифов на ЖКХ – избиравшегося от СРЗП Вениамина Тарова. В результате Ревда сейчас является единственным из 94 муниципалитетов Свердловской области, где председателем местной думы является не единоросс.
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