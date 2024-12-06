В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропал 12-летний Матвей Телятников. Мальчик не вернулся домой 13 декабря, и его местонахождение до сих пор неизвестно.По данным поискового отряда «Прорыв», рост Матвея — 152 см, телосложение среднее. У него серо-голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения он был одет в чёрные спортивные штаны и чёрную кофту с капюшоном.Розыском подростка занимается отдел полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефону (343) 356-42-15.Также информацию можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по номеру +7 (900) 044-02-20.