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После заявлений губернатора о благоустройстве екатеринбуржцы ещё больше боятся за Берёзовую рощу

21.19 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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На уходящей неделе губернатор Свердловской области провёл прямую линию на одном из местных телеканалов. Жители Академического района Екатеринбурга воспользовались возможностью, чтобы задать наболевший вопрос — о судьбе Берёзовой рощи — зелёной зоны, расположенной в квартале улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева — Краснолесья.

«В связи с развитием Екатеринбурга и активным строительством в Академическом районе в целом и в микрорайоне Краснолесье остро стоит вопрос благоустройства общественных пространств. До сих пор неясны перспективы благоустройства там территории, на которой планировался парк, а именно неясны сроки начала работ по ее освещению, прокладке дорожек, установке детских площадок и т.д. Не могли бы вы воздействовать как на наших застройщиков, так и на других высокопоставленных лиц, принимающих соответствующие решения?», — так звучал вопрос губернатору.


Казалось бы, ничего не говорящий чиновничий ответ заставил защитников Берёзовой рощи ещё больше переживать за её сохранность.

«Конечно, мы следим за этой ситуацией, и я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству этой территории. Тем более, что все необходимые изменения в генплан город уже внёс. Поэтому там нужно сделать хороший проект, там необходимо посоветоваться с людьми и просто реализовать его. Помимо всего прочего, нужно посоветоваться с людьми, нужно пройти соответствующие экспертизы, в том числе экологическую. И после этого уже будут приняты решения все», — дословно ответил Евгений Куйвашев (цитата из официальной стенограммы с Информационного портала Свердловской области).


Беда в том, что горожане уже научены горьким опытом, когда «благоустройства территории» зачастую начинаются в Екатеринбурге с масштабных вырубок деревьев и кустарников, а ведь именно от этого пытаются уберечь Берёзовую рощу её защитники. И просят они её не благоустраивать, а оставить, как она есть — природной зоной, единственной в пешей доступности в новом районе города. Жители Академического писали обращения к Куйвашеву с просьбой предоставить «Атомстройкомплексу», который уже планирует постройку очередных высоток на месте тысяч деревьев, другой участок. Но из губернаторского ответа можно заключить, что роща уже обречена («все необходимые изменения в генплан город уже внёс») и «благоустраивать» будут не её, а, в лучшем случае, те «зелёные островки», которые от неё останутся.

«Компания «Атомстройкомплекс» и администрация города анонсируют «новый парк» на площади в 16 гектар. На деле же зона ТОП, зафиксированная официально, составляет всего 13 гектар, а три гектара, расположенные вдоль улицы Чкалова, никак не зафиксированы. Это может вылиться в расширение стройки на эту территорию», — выразила свои опасения Вечерним Ведомостям местная жительница Татьяна.


Недавно, к слову, ещё одну такую зелёную зону — парк РТИ на Вторчермете, представляющий из себя сосновый лес, определили под застройку — его значительная часть оказалась в собственности компании «Унистрой». На просьбы жителей не трогать парк, городские чиновники ответили отказом, сославшись на Генплан.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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