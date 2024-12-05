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Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, уже в эти выходные температура воздуха в Свердловской области опустится до -21°C, а на севере термометр может показать -26°С. В Екатеринбурге похолодает до -18°С. Также метеорологи прогнозируют метели.
В субботу, 14 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами умеренный снег, на севере до сильного. В отдельных районах метель. Ночью и днём -13...-8°С, в горах и низинах до -18. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и днём -10...-8°С. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 15 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -21...-16°С, на севере до -26°С. Днём -17...-12°С. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18...-16°С, днём -15...-13°С. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами умеренный снег, на севере до сильного. В отдельных районах метель. Ночью и днём -13...-8°С, в горах и низинах до -18. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и днём -10...-8°С. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 15 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -21...-16°С, на севере до -26°С. Днём -17...-12°С. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18...-16°С, днём -15...-13°С. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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