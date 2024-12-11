В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде стратегически важных товаров. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, житель Свердловской области обвиняется в нарушении законодательства при перемещении через границу крупной партии табачной продукции.По версии следствия, с августа по сентябрь 2024 года обвиняемый организовал незаконный ввоз сигарет общей стоимостью более 35,5 миллиона рублей. Чтобы скрыть партию, он поместил табачную продукцию в контейнер с ввозимыми сухофруктами.В настоящее время материалы переданы в Карталинский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.