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Медиахудожница получила спецприз за работу о стрит-арте Екатеринбурга
Фото: Страна СВЕТА
Медиахудожница Софья Шанина удостоилась специального приза на конкурсе современного медиаискусства «Страна света» за свою работу, посвящённую уличному искусству Екатеринбурга. Также её работа стала одной из десяти, которые были представлены на фасаде Главного штаба в Санкт-Петербурге.
За победу в спецноминации Софье вручили 600 тысяч рублей.
Софья в своей работе оживила стрит-арт Валерии Солодовниковой «Нежность спасёт мир», который можно увидеть в Екатеринбурге по адресу: ул. Челюскинцев, 35.
За победу в спецноминации Софье вручили 600 тысяч рублей.
Софья в своей работе оживила стрит-арт Валерии Солодовниковой «Нежность спасёт мир», который можно увидеть в Екатеринбурге по адресу: ул. Челюскинцев, 35.
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