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В Свердловской области за неделю произошло 89 пожаров, 7 человек погибли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала недели в Свердловской области зарегистрировано 89 пожаров, из них 49 произошли в жилом секторе. По данным МЧС России по Свердловской области, спасено 18 человек, 7 жителей региона погибли.
Одно из происшествий произошёло утром 12 декабря на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске. На глубине 1160 метров произошло обрушение породы. В момент происшествия в шахте находились два человека: один смог выбраться самостоятельно, второго спасти не удалось. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены 16 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства трагедии выясняют прокуратура и правоохранительные органы.
За прошедшие сутки было ликвидировано 20 пожаров, 45% в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации печей (33%) и аварийный режим работы электрооборудования (11%).
Одно из происшествий произошёло утром 12 декабря на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске. На глубине 1160 метров произошло обрушение породы. В момент происшествия в шахте находились два человека: один смог выбраться самостоятельно, второго спасти не удалось. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены 16 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства трагедии выясняют прокуратура и правоохранительные органы.
За прошедшие сутки было ликвидировано 20 пожаров, 45% в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации печей (33%) и аварийный режим работы электрооборудования (11%).
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