В Екатеринбурге этой осенью вырос интерес к психологическим книгам

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга осенью активно интересовались литературой по психологии. Согласно данным аналитиков Авито, продажи таких книг на платформе выросли на 19% по сравнению с летом. В числе лидеров оказался бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно», продажи которого удвоились (+110%).В Екатеринбурге особенным спросом пользовались книги, посвящённые взаимоотношениям, личной эффективности и позитивному мышлению. Среди наиболее востребованных произведений — «Хочу и буду» Михаила Лабковского (+49% к продажам), «Всё закончится, а ты нет» Ольги Примаченко (+29%) и «Я не могу без тебя» Екатерины Хломовой (+23%).Общий рост интереса к психологической литературе отмечается не только в Екатеринбурге, но и по всей России. По данным издательства «Эксмо», продажи нон-фикшена на тему психологии на крупных онлайн-платформах выросли на 40% относительно прошлого года. Среди самых продаваемых книг оказались «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки, «Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения» Марка Гоулстона и Филипа Голдберга и «Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению» Екатерины Тур.