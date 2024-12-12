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В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
Фото: Екатеринбургский музей изобразительних искусств
Екатеринбургский музей изобразительного искусства совместно с брендом ароматов Here To Feel создали свечу «Щёчки на морозе». Её вдохновением стала картина «Полина» уральского художника и кузнеца Александра Лысякова, хранящаяся в Музее наивного искусства.
Внутренний вкладыш украшен фрагментами картины Лысякова и может использоваться как книжная закладка. QR-код на коробке позволяет узнать больше об истории произведения и художнике, чьё творчество вдохновило создателей.
Аромат свечи включает ноты эвкалипта, мяты, ели, мха, вечнозелёных, кедра и амбры. Свеча изготовлена из 100% соевого воска.
Внутренний вкладыш украшен фрагментами картины Лысякова и может использоваться как книжная закладка. QR-код на коробке позволяет узнать больше об истории произведения и художнике, чьё творчество вдохновило создателей.
Аромат свечи включает ноты эвкалипта, мяты, ели, мха, вечнозелёных, кедра и амбры. Свеча изготовлена из 100% соевого воска.
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