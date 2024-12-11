За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В декабре 2023 года в Краснотурьинске, на улице Базстроевской упавший с крыши дома снег повредил машину марки «Honda FIT». Владелица автомобиля подала в суд на управляющую компанию, не удосужившуюся своевременно очистить крышу дома. Судебная эпопея закончилось только сейчас.В иске к управляющей компании ООО «Квартал» автовладелица требовала возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и других сопутствующих расходов. Основу исковых требований составила сумма, насчитанная экспертом за починку испорченных бампера, лобового стекла, крышки багажника и помятой крыши иномарки, — 333 297 рублей. А общая сумма требований, с учётом оплаты работы эксперта, компенсации морального вреда, судебных расходов и прочего «вытянула» почти на полмиллиона рублей.Краснотурьинский городской суд, однако, пришёл к выводу, что ответственность за случившееся лежит не только на управляющей компании, но и на владельце машины, и на её сыне, который в злополучный день припарковал «Хонду» всего в метре от дома, вопреки правилам безопасности. В итоге суд распределил вину следующим образом: 20% — на владельце машины, 80% — на управляющей компании. И обязал ООО «Квартал» выплатить Наталье 266 637 рублей за материальный ущерб, 5 тысяч рублей за моральный вред, штраф в размере 135 818 рублей и возместить судебные расходы на сумму 23 526 рублей.Управляющая компания с решением Краснотурьинского суда не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Безрезультатно — решение суда первой инстанции «областниками» оставлено без изменений. «Квартал» должен выплатить хозяйке помятой снегом иномарки 431 тысячу рублей.