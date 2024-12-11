Возрастное ограничение 18+

За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей

18.44 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В декабре 2023 года в Краснотурьинске, на улице Базстроевской упавший с крыши дома снег повредил машину марки «Honda FIT». Владелица автомобиля подала в суд на управляющую компанию, не удосужившуюся своевременно очистить крышу дома. Судебная эпопея закончилось только сейчас.

В иске к управляющей компании ООО «Квартал» автовладелица требовала возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и других сопутствующих расходов. Основу исковых требований составила сумма, насчитанная экспертом за починку испорченных бампера, лобового стекла, крышки багажника и помятой крыши иномарки, — 333 297 рублей. А общая сумма требований, с учётом оплаты работы эксперта, компенсации морального вреда, судебных расходов и прочего «вытянула» почти на полмиллиона рублей.

Краснотурьинский городской суд, однако, пришёл к выводу, что ответственность за случившееся лежит не только на управляющей компании, но и на владельце машины, и на её сыне, который в злополучный день припарковал «Хонду» всего в метре от дома, вопреки правилам безопасности. В итоге суд распределил вину следующим образом: 20% — на владельце машины, 80% — на управляющей компании. И обязал ООО «Квартал» выплатить Наталье 266 637 рублей за материальный ущерб, 5 тысяч рублей за моральный вред, штраф в размере 135 818 рублей и возместить судебные расходы на сумму 23 526 рублей.

Управляющая компания с решением Краснотурьинского суда не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Безрезультатно — решение суда первой инстанции «областниками» оставлено без изменений. «Квартал» должен выплатить хозяйке помятой снегом иномарки 431 тысячу рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
11 декабря 2024
В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге
04 декабря 2024
Половина екатеринбуржцев при покупке автомобиля делала выбор на основе рекомендаций знакомых
04 декабря 2024
В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
12 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:19 В Екатеринбурге не смогли выбрать эскиз памятника Балабанову. Резко высказался Бутусов 
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
Все новости Свердловской области
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
Все новости России и мира
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
14:52 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать ипотечную квартиру, если кредит за нее еще не погашен
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:29 Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:33 Пермские судебные приставы помогли пенсионеру вернуться домой
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:19 В Екатеринбурге не смогли выбрать эскиз памятника Балабанову. Резко высказался Бутусов 
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK