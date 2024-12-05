Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты

«В I.COM мы тестируем разные каналы ритейл-медиа, но «Авито Реклама» показывает стабильно одни из лучших результатов по post-click в автотематике среди всех каналов в ритейл-медиа. В современной цифровой среде интеграция ретейл-медиа в рекламные стратегии не только оправдана, но и необходима для достижения конкурентного преимущества и усиления присутствия на рынке», — поясняет Артур Жимерин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Автомобильные бренды всё активнее осваивают рекламу на маркетплейсах и классифайдах, и в уходящем 2024 году это стало особенно заметно. По данным агентства I.COM, автопроизводители увеличили бюджеты на продвижение на площадках электронной коммерции почти вдвое.Самым популярным форматом у автогигантов стали короткие видеоролики — их используют на 243% чаще, чем год назад. Представитель I.COM Артур Жимерин объясняет успех видео тем, что этот формат помогает не только рассказать о товаре, но и выстроить эмоциональную связь с покупателем. Наряду с видео, выросла популярность баннеров и специальных рекламных проектов — на 154% и 102% соответственно.Аналогичные данные приводит и агентство «MediaWise». Исполнительный директор по цифровым коммуникациям Елена Врацкая отмечает, что бюджеты на рекламу в ритейл-медиа среди автопроизводителей выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Баннеры лидируют по темпам роста — инвестиции в них увеличились на 226%, но и видеореклама не отстаёт, её доля выросла в девять раз. Особое внимание снова уделяют платформе «Авито», которая продолжает развивать click-out форматы и привлекать всё больше пользователей. За год автокомпании увеличили свои расходы на рекламу на этой платформе вдвое.