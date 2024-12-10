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Первый «Финист» отправился по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск

14.10 Воскресенье, 15 декабря 2024
Фото: телеграм-канал «СвЖД новости»
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Свердловская железная дорога запустила новый скорый поезд «Финист» по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Это самый длинный маршрут среди межрегиональных поездов этого типа, его протяжённость составляет 898 километров.

Поезд №812/811 теперь будет курсировать ежедневно по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 6:45 утра, с прибытием в Тюмень в 11:26 и конечной остановкой в Омске в 19:45. В обратном направлении поезд отправляется из Омска в 10:57, с прибытием в Екатеринбург в 22:09.

Первым пассажиром нового маршрута стал инженер Александр Мищенко, который отправился в командировку в Омск. В честь события он получил сертификат программы лояльности «РЖД Бонус».

Также на Свердловской железной дороге сегодня встретили первый «Финист» из Челябинска. Поезд курсирует через Каменск-Уральский, станцию Храмцовская, Арамиль и Кольцово. Время в пути составляет 4 часа 18 минут. Из Челябинска поезд отправляется в 07:02, а из Екатеринбурга — в 18:25.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:40 В Свердловской области за неделю произошло 89 пожаров, 7 человек погибли
12:49 Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошёл в Ревде
12:34 В Екатеринбурге этой осенью вырос интерес к психологическим книгам
11:50 В Екатеринбурге полиция искала нарушителей миграционного законодательства и порядка
10:40 На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
18:09 СМИ сообщают, что в Екатеринбурге атаковали здание военкомата на проспекте Ленина
17:30 В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа прошла встреча с представителями Русской общины
16:17 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
15:23 В Свердловской области Госавтоинспекция зафиксировала нарушения содержания дорог после снегопада
14:31 В Екатеринбурге провести время на главном катке в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей
13:04 Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства суда в Академическом и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
12:21 В Асбесте при пожаре погиб один человек, двоих спасли
21:19 После заявлений губернатора о благоустройстве екатеринбуржцы ещё больше боятся за Берёзовую рощу
20:58 Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 После критики губернатора свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
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