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Первый «Финист» отправился по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск
Фото: телеграм-канал «СвЖД новости»
Свердловская железная дорога запустила новый скорый поезд «Финист» по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Это самый длинный маршрут среди межрегиональных поездов этого типа, его протяжённость составляет 898 километров.
Поезд №812/811 теперь будет курсировать ежедневно по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 6:45 утра, с прибытием в Тюмень в 11:26 и конечной остановкой в Омске в 19:45. В обратном направлении поезд отправляется из Омска в 10:57, с прибытием в Екатеринбург в 22:09.
Первым пассажиром нового маршрута стал инженер Александр Мищенко, который отправился в командировку в Омск. В честь события он получил сертификат программы лояльности «РЖД Бонус».
Также на Свердловской железной дороге сегодня встретили первый «Финист» из Челябинска. Поезд курсирует через Каменск-Уральский, станцию Храмцовская, Арамиль и Кольцово. Время в пути составляет 4 часа 18 минут. Из Челябинска поезд отправляется в 07:02, а из Екатеринбурга — в 18:25.
Поезд №812/811 теперь будет курсировать ежедневно по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 6:45 утра, с прибытием в Тюмень в 11:26 и конечной остановкой в Омске в 19:45. В обратном направлении поезд отправляется из Омска в 10:57, с прибытием в Екатеринбург в 22:09.
Первым пассажиром нового маршрута стал инженер Александр Мищенко, который отправился в командировку в Омск. В честь события он получил сертификат программы лояльности «РЖД Бонус».
Также на Свердловской железной дороге сегодня встретили первый «Финист» из Челябинска. Поезд курсирует через Каменск-Уральский, станцию Храмцовская, Арамиль и Кольцово. Время в пути составляет 4 часа 18 минут. Из Челябинска поезд отправляется в 07:02, а из Екатеринбурга — в 18:25.
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