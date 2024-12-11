Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн

Суть акции

«В июне 2021 года на Международной выставке “Иннопром” Екатеринбург и Национальная система платежных карт подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в уральской столице уже прошли девять акций по предоставлению горожанам различных скидок: на проезд в общественном транспорте, оплату школьных обедов, посещение ледового катка. Только за 2023 год благодаря этому екатеринбуржцы сэкономили более 83 миллионов рублей»‎, – напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Реакция горожан

«Только за 10 декабря по QR-кодам в общественном транспорте Екатеринбурга было проведено 162 тысяч оплат»,

— рассказала генеральный директор АО «И-Сеть» (оператор ЕКАРТы) Наталья Тарарычкина.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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