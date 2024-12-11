Возрастное ограничение 18+
Реклама. АО «НСПК», ИНН 7706812159, 2SDnjefkMgf
Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
До конца декабря в четырёх городах Свердловской области продолжает действовать предложение по предоставлению скидки на проезд в общественном транспорте при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Акция в Екатеринбурге, Ивделе, Ирбите и Талице длится уже третий месяц – и за это время общая сумма выгоды воспользовавшихся скидкой пассажиров превысила 85 миллионов рублей, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Напомним, с 10 октября 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в наземном транспорте по QR-коду с помощью СБП. Для этого в автобусах, трамваях и троллейбусах установили специальные платежные таблички. Такими табличками оснастили более 1500 транспортных средств в городах региона, сообщили в НСПК. При оплате по СБП применяется скидка 13 рублей. Так, если в Екатеринбурге обычная стоимость проезда – 33 рубля, то при оплате по СБП один билет обходится всего в 20 рублей.
Для многих горожан способ оплаты посредством СБП уже стал привычным. Мы спросили у жителей, как они оценивают предварительные итоги акции. Вот самые интересные отзывы.
Ранее Вечерние ведомости писали, что у екатеринбуржцев новый способ оплаты вызвал такой большой спрос, что они добились установки табличек с QR-кодами в салонах всех коммерческих автобусных перевозчиков. Все подробности об участии в акции есть на сайте vamprivet.ru.
Суть акции
Напомним, с 10 октября 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в наземном транспорте по QR-коду с помощью СБП. Для этого в автобусах, трамваях и троллейбусах установили специальные платежные таблички. Такими табличками оснастили более 1500 транспортных средств в городах региона, сообщили в НСПК. При оплате по СБП применяется скидка 13 рублей. Так, если в Екатеринбурге обычная стоимость проезда – 33 рубля, то при оплате по СБП один билет обходится всего в 20 рублей.
«В июне 2021 года на Международной выставке “Иннопром” Екатеринбург и Национальная система платежных карт подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в уральской столице уже прошли девять акций по предоставлению горожанам различных скидок: на проезд в общественном транспорте, оплату школьных обедов, посещение ледового катка. Только за 2023 год благодаря этому екатеринбуржцы сэкономили более 83 миллионов рублей», – напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Реакция горожан
Для многих горожан способ оплаты посредством СБП уже стал привычным. Мы спросили у жителей, как они оценивают предварительные итоги акции. Вот самые интересные отзывы.
Ранее Вечерние ведомости писали, что у екатеринбуржцев новый способ оплаты вызвал такой большой спрос, что они добились установки табличек с QR-кодами в салонах всех коммерческих автобусных перевозчиков. Все подробности об участии в акции есть на сайте vamprivet.ru.
«Только за 10 декабря по QR-кодам в общественном транспорте Екатеринбурга было проведено 162 тысяч оплат»,
— рассказала генеральный директор АО «И-Сеть» (оператор ЕКАРТы) Наталья Тарарычкина.
— рассказала генеральный директор АО «И-Сеть» (оператор ЕКАРТы) Наталья Тарарычкина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января
05 декабря 2024
05 декабря 2024
Директор метрополитена Екатеринбурга заявил о неизбежности поднятия стоимости проезда в подземке
10 декабря 2024
10 декабря 2024
В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры
05 декабря 2024
05 декабря 2024