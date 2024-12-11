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Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн

09.00 Пятница, 13 декабря 2024
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До конца декабря в четырёх городах Свердловской области продолжает действовать предложение по предоставлению скидки на проезд в общественном транспорте при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Акция в Екатеринбурге, Ивделе, Ирбите и Талице длится уже третий месяц – и за это время общая сумма выгоды воспользовавшихся скидкой пассажиров превысила 85 миллионов рублей, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Суть акции

Напомним, с 10 октября 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в наземном транспорте по QR-коду с помощью СБП. Для этого в автобусах, трамваях и троллейбусах установили специальные платежные таблички. Такими табличками оснастили более 1500 транспортных средств в городах региона, сообщили в НСПК. При оплате по СБП применяется скидка 13 рублей. Так, если в Екатеринбурге обычная стоимость проезда – 33 рубля, то при оплате по СБП один билет обходится всего в 20 рублей.

«В июне 2021 года на Международной выставке “Иннопром” Екатеринбург и Национальная система платежных карт подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в уральской столице уже прошли девять акций по предоставлению горожанам различных скидок: на проезд в общественном транспорте, оплату школьных обедов, посещение ледового катка. Только за 2023 год благодаря этому екатеринбуржцы сэкономили более 83 миллионов рублей»‎, – напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Реакция горожан

Для многих горожан способ оплаты посредством СБП уже стал привычным. Мы спросили у жителей, как они оценивают предварительные итоги акции. Вот самые интересные отзывы.

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн





Ранее Вечерние ведомости писали, что у екатеринбуржцев новый способ оплаты вызвал такой большой спрос, что они добились установки табличек с QR-кодами в салонах всех коммерческих автобусных перевозчиков. Все подробности об участии в акции есть на сайте vamprivet.ru.

«Только за 10 декабря по QR-кодам в общественном транспорте Екатеринбурга было проведено 162 тысяч оплат»,
— рассказала генеральный директор АО «И-Сеть» (оператор ЕКАРТы) Наталья Тарарычкина.


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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
14:35 В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
13:12 В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12:36 В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
11:28 Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров
11:14 На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей
10:49 Посвящённая известному уральскому роду Батмановых выставка открылась в Музее истории Екатеринбурга
10:33 Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла
10:10 Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников
09:30 Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
21:42 Екатеринбурженка третий год подряд входит в число самых популярных порномоделей
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20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
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