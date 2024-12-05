Возрастное ограничение 18+
Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
Фото: Вечерние Ведомости
Как уже писали Вечерние Ведомости, после непривычно тёплого начала зимы на Свердловскую область надвигаются холода. Екатеринбург они тоже не обойдут стороной, хотя, похоже, наведаются на короткий срок.
Уже в ближайшее воскресенье столбики термометров в Екатеринбурге должны упасть до отметки «-14», а то и «-15» градусов. Однако, если посмотреть на долгосрочные прогнозы, можно увидеть, что уже к следующему воскресенью в уральской столице опять потеплеет и значительно. Некоторые синоптики предсказывают даже «плюсовую» температуру, что совсем уже аномально для второй половины января на Урале. Но — факт: если верить прогнозам «Яндекс Погоды», 22 декабря в Екатеринбурге будет всего 4 градуса холода. А раздел погоды на платформе «Mail.ru» уверяет, что в субботу, 21 декабря температура «за бортом» поднимется до 1 градуса тепла.
Впрочем, на сей раз синоптики (научившиеся точно предсказывать погоду даже на много дней вперёд) могут и ошибаться. Погодные уральские «качели», наблюдающиеся в последнее время, их явно смущают не меньше, чем жителей Урала. По крайней мере, сегодня можно было наблюдать, что их прогнозы на следующую неделю меняются буквально в течение дня. Правда, корректировка эта была малозначительной для рядовых граждан — всего на пару градусов «туда-сюда».
Уже в ближайшее воскресенье столбики термометров в Екатеринбурге должны упасть до отметки «-14», а то и «-15» градусов. Однако, если посмотреть на долгосрочные прогнозы, можно увидеть, что уже к следующему воскресенью в уральской столице опять потеплеет и значительно. Некоторые синоптики предсказывают даже «плюсовую» температуру, что совсем уже аномально для второй половины января на Урале. Но — факт: если верить прогнозам «Яндекс Погоды», 22 декабря в Екатеринбурге будет всего 4 градуса холода. А раздел погоды на платформе «Mail.ru» уверяет, что в субботу, 21 декабря температура «за бортом» поднимется до 1 градуса тепла.
Впрочем, на сей раз синоптики (научившиеся точно предсказывать погоду даже на много дней вперёд) могут и ошибаться. Погодные уральские «качели», наблюдающиеся в последнее время, их явно смущают не меньше, чем жителей Урала. По крайней мере, сегодня можно было наблюдать, что их прогнозы на следующую неделю меняются буквально в течение дня. Правда, корректировка эта была малозначительной для рядовых граждан — всего на пару градусов «туда-сюда».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Холодный фронт движется на Свердловскую область
05 декабря 2024
05 декабря 2024