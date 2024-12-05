Возрастное ограничение 18+

Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет

20.15 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Как уже писали Вечерние Ведомости, после непривычно тёплого начала зимы на Свердловскую область надвигаются холода. Екатеринбург они тоже не обойдут стороной, хотя, похоже, наведаются на короткий срок.

Уже в ближайшее воскресенье столбики термометров в Екатеринбурге должны упасть до отметки «-14», а то и «-15» градусов. Однако, если посмотреть на долгосрочные прогнозы, можно увидеть, что уже к следующему воскресенью в уральской столице опять потеплеет и значительно. Некоторые синоптики предсказывают даже «плюсовую» температуру, что совсем уже аномально для второй половины января на Урале. Но — факт: если верить прогнозам «Яндекс Погоды», 22 декабря в Екатеринбурге будет всего 4 градуса холода. А раздел погоды на платформе «Mail.ru» уверяет, что в субботу, 21 декабря температура «за бортом» поднимется до 1 градуса тепла.

Впрочем, на сей раз синоптики (научившиеся точно предсказывать погоду даже на много дней вперёд) могут и ошибаться. Погодные уральские «качели», наблюдающиеся в последнее время, их явно смущают не меньше, чем жителей Урала. По крайней мере, сегодня можно было наблюдать, что их прогнозы на следующую неделю меняются буквально в течение дня. Правда, корректировка эта была малозначительной для рядовых граждан — всего на пару градусов «туда-сюда».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Холодный фронт движется на Свердловскую область
05 декабря 2024
В выходные Свердловская область опять полыхала «активней», чем в будни
09 декабря 2024
Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
13 декабря 2024
«Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
12 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:19 В Екатеринбурге не смогли выбрать эскиз памятника Балабанову. Резко высказался Бутусов 
Все новости Свердловской области
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
Все новости России и мира
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
14:52 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать ипотечную квартиру, если кредит за нее еще не погашен
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:29 Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:33 Пермские судебные приставы помогли пенсионеру вернуться домой
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK