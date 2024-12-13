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Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства суда в Академическом и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге

13.04 Суббота, 14 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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На завершение строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга и второй очереди «Дацюк-арены» из бюджета Свердловской области направлено свыше двух миллиардов рублей. Такое решение утвердило региональное правительство, сообщили на официальном сайте правительства Свердловской области.

На завершение Дворца правосудия будет выделено 1,9 миллиарда рублей в виде межбюджетного трансферта с 2025 года, что позволит ввести объект в эксплуатацию уже в 2024 году. Судебный комплекс будет включать два корпуса высотой три и четыре этажа, где разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Работы идут с опережением графика: здание возводят за год вместо двух.

Напомним, что в октябре этого года был выбран подрядчик для завершения строительства по итогам аукциона. Стартовая цена контракта составила 2,13 миллиарда рублей. Первый этап работ выполняла компания «Стррйтэк». С учётом первого этапа стоимость строительства здания суда осенью превышало 3 миллиарда рублей.

Дополнительно 352 миллиона рублей направят на строительство второй очереди «Дацюк-арены». В новом корпусе разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок на 48 комнат, столовая и пункт проката коньков. Средства на строительство арены частично поступили как приз, полученный командой «СВ Металл» за победу в Ночной хоккейной лиге в 2022 году.

Как сообщается на сайте, готовность второй очереди «Дацюк-арены» уже достигла 96%. Открытие объекта запланировано на январь 2025 года.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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