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Жители Ревды жалуются на рубку леса на лыжной тропе
Фото: МК-Урал
Вырубка хвойных деревьев на популярной в Ревде лыжной тропе встревожила местных жителей. Об этом пишет МК-Урал, ссылаясь на присланные в редакцию фотографии места рубки.
«Пошла сегодня на лыжах, мужики прямо на лыжне лес рубят. Может быть, это "черные лесорубы". Полиция к ним приезжала, какие-то документы составляли», – цитирует издание жительницу Ревды Ирину.
Сообщается, что ранее против уничтожения деревье ревдинцы даже составляли петицию на популярном сайте. А сама территория может быть отдана под застройку многоквартирными домами.
«Большинство жителей Ревды считают эту зону естественным природным парком, где люди занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах, гуляют семьями. Через этот лесок проходит тропа, которая соединяет частный сектор и сады с остальной инфраструктурой города (дет. сады, школы, магазины и т.д.). В лесу обитают белки, и редкий черный дятел – желна, который обитает именно на этом участке леса», – указано в петиции.
«Пошла сегодня на лыжах, мужики прямо на лыжне лес рубят. Может быть, это "черные лесорубы". Полиция к ним приезжала, какие-то документы составляли», – цитирует издание жительницу Ревды Ирину.
Сообщается, что ранее против уничтожения деревье ревдинцы даже составляли петицию на популярном сайте. А сама территория может быть отдана под застройку многоквартирными домами.
«Большинство жителей Ревды считают эту зону естественным природным парком, где люди занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах, гуляют семьями. Через этот лесок проходит тропа, которая соединяет частный сектор и сады с остальной инфраструктурой города (дет. сады, школы, магазины и т.д.). В лесу обитают белки, и редкий черный дятел – желна, который обитает именно на этом участке леса», – указано в петиции.
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