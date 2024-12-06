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На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На компанию из Нижнего Тагила возбудили уголовное дело из-за того, что одного из работников организации полностью оставили без зарплаты.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, у ООО «Бенит» образовалась задолженность по заработной плате перед работником на сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом у руководства компании была возможность оплатить его труд.
В связи с этим прокуратурой была проведена проверка, после которой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ – полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, у ООО «Бенит» образовалась задолженность по заработной плате перед работником на сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом у руководства компании была возможность оплатить его труд.
В связи с этим прокуратурой была проведена проверка, после которой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ – полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
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