На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На уходящей неделе в полицию Екатеринбурга поступили заявления о мошенничестве на общую сумму более 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.В одном из случаев воспитательница детского центра развития и пенсионер, поверив звонку «сотрудника ФСБ», влезли в крупные долги и передали мошенникам сбережения на сумму более 1 миллиона рублей.В связи с продолжающимися случаями мошенничества полиция Екатеринбурга проводит профилактические рейды на территории города. На этот раз мероприятие прошло на территории отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района.