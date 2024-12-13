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На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На уходящей неделе в полицию Екатеринбурга поступили заявления о мошенничестве на общую сумму более 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
В одном из случаев воспитательница детского центра развития и пенсионер, поверив звонку «сотрудника ФСБ», влезли в крупные долги и передали мошенникам сбережения на сумму более 1 миллиона рублей.
В связи с продолжающимися случаями мошенничества полиция Екатеринбурга проводит профилактические рейды на территории города. На этот раз мероприятие прошло на территории отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района.
В одном из случаев воспитательница детского центра развития и пенсионер, поверив звонку «сотрудника ФСБ», влезли в крупные долги и передали мошенникам сбережения на сумму более 1 миллиона рублей.
В связи с продолжающимися случаями мошенничества полиция Екатеринбурга проводит профилактические рейды на территории города. На этот раз мероприятие прошло на территории отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района.
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