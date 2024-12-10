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В Свердловской области Госавтоинспекция зафиксировала нарушения содержания дорог после снегопада
Фото: УГИБДД по Свердловской области
После прошедшего снегопада Госавтоинспекция Свердловской области продолжает выявлять многочисленные нарушения в содержании дорог. Ведомство беспокоится о ситуации с необработанными участками трасс, покрытыми снегом и льдом, что создаёт опасность для участников дорожного движения.
В частности, на федеральной трассе в районе города Камышлов были обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами.
В ответ на выявленные нарушения сотрудники Госавтоинспекции планируют выписать протоколы в отношении собственников дорог, ответственных за их содержание. На нарушителей будут возбуждены административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ, что может привести к штрафам до 300 тысяч рублей. Также будут выданы предписания об устранении недостатков.
В частности, на федеральной трассе в районе города Камышлов были обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами.
В ответ на выявленные нарушения сотрудники Госавтоинспекции планируют выписать протоколы в отношении собственников дорог, ответственных за их содержание. На нарушителей будут возбуждены административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ, что может привести к штрафам до 300 тысяч рублей. Также будут выданы предписания об устранении недостатков.
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