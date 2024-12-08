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Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
Фото: Вечерние Ведомости
Согласно сводкам МЧС России, за прошлые сутки на территории Свердловской области произошло 16 техногенных пожаров, половина из которых — в жилом секторе. На одном из этих пожаров погиб человек.
Смертельным стал вчерашний пожар в посёлке Флюс под Первоуральском. Горел там садовый домик и довольно масштабно — огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На пепелище нашли тело человека. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
Смертельный пожар был вторым по крупности среди пожаров минувшего четверга. Ещё сильнее «полыхнуло» в селе Артинского городского округа Поташка. Там загорелся четырёхквартирный жилой дом и, в самый разгар катастрофы, 240 квадратных его метра было охвачено пламенем. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших — трое находившихся дома в момент ЧП жильцов эвакуировались сами до приезда пожарных.
Как подытоживает пресс-служба МЧС Свердловской области, более 6 процентов пожаров минувших суток возникло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Ещё в 6 процентах возгорание возникало из-за короткого замыкания. Таков же процент и у пожаров, возникших из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Но наиболее частой причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём.
Смертельным стал вчерашний пожар в посёлке Флюс под Первоуральском. Горел там садовый домик и довольно масштабно — огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На пепелище нашли тело человека. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
Смертельный пожар был вторым по крупности среди пожаров минувшего четверга. Ещё сильнее «полыхнуло» в селе Артинского городского округа Поташка. Там загорелся четырёхквартирный жилой дом и, в самый разгар катастрофы, 240 квадратных его метра было охвачено пламенем. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших — трое находившихся дома в момент ЧП жильцов эвакуировались сами до приезда пожарных.
Как подытоживает пресс-служба МЧС Свердловской области, более 6 процентов пожаров минувших суток возникло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Ещё в 6 процентах возгорание возникало из-за короткого замыкания. Таков же процент и у пожаров, возникших из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Но наиболее частой причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём.
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