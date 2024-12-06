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В Екатеринбурге полиция искала нарушителей миграционного законодательства и порядка
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
В Екатеринбурге 13 декабря сотрудники полиции провели рейд в Орджоникидзевском районе. Как сообщает УМВД Екатеринбурга, целью мероприятия были проверка соблюдения миграционного законодательства, обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений.
За время рейда проверено 78 иностранных граждан, среди которых выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства. На них составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России.
Кроме того, полицейские зафиксировали 39 административных правонарушений, среди которых: 9 случаев распития алкоголя в запрещённых местах, 1 факт употребления наркотиков и 28 нарушений правил дорожного движения.
Также проверяли подростков, находившихся в общественных местах после 22:00 без сопровождения взрослых. Шесть несовершеннолетних доставили в отделение полиции и передали законным представителям.
За время рейда проверено 78 иностранных граждан, среди которых выявлено четыре нарушителя миграционного законодательства. На них составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России.
Кроме того, полицейские зафиксировали 39 административных правонарушений, среди которых: 9 случаев распития алкоголя в запрещённых местах, 1 факт употребления наркотиков и 28 нарушений правил дорожного движения.
Также проверяли подростков, находившихся в общественных местах после 22:00 без сопровождения взрослых. Шесть несовершеннолетних доставили в отделение полиции и передали законным представителям.
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