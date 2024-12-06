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Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Екатеринбуржцам в Телеграме стали приходить сообщения от «МЧС России», в которых жителей уральской столицы информируют о плановых отключениях теплоснабжения якобы из-за прорыва на трубопроводе.
В официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС эти сообщения назвали фейковыми, подчеркивая, что они никогда не отправляют уведомления о плановых отключениях отопления через телеграм-каналы.
В официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС эти сообщения назвали фейковыми, подчеркивая, что они никогда не отправляют уведомления о плановых отключениях отопления через телеграм-каналы.
«Получить информацию от РСЧС можно через СМС-сообщения, push-уведомления в приложении "МЧС России", а также на официальных страницах в социальных сетях и на сайте»,
– напомнили спасатели.
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