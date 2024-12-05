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СМИ сообщают, что в Екатеринбурге атаковали здание военкомата на проспекте Ленина
Скриншот из видео: URA.RU
Вечером 13 декабря в Екатеринбурге неизвестный попытался поджечь здание военкомата на проспекте Ленина, 6Б. Очевидец сообщил о произошедшем изданию URA.RU и предоставил видео с места событий.
На кадрах видно, как мужчина дважды бросает бутылки с зажигательной смесью в входную группу здания, а рядом с окном что-то горит. По данным издания, первая дверь оказалась с разбитым стеклом, вторая — покрыта сажей и также повреждена.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что информация находится на стадии проверки.
Издание E1.RU со ссылкой на свой источник сообщает, что подозреваемого уже задержали. Мужчина рассказал, что мошенники сначала выманили у него 3 миллиона рублей, а потом человек, представившийся сотрудником ФСБ, предложил выманить из военкомата этих самых мошенников, которые там якобы находятся, и отомстить.
На кадрах видно, как мужчина дважды бросает бутылки с зажигательной смесью в входную группу здания, а рядом с окном что-то горит. По данным издания, первая дверь оказалась с разбитым стеклом, вторая — покрыта сажей и также повреждена.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что информация находится на стадии проверки.
Издание E1.RU со ссылкой на свой источник сообщает, что подозреваемого уже задержали. Мужчина рассказал, что мошенники сначала выманили у него 3 миллиона рублей, а потом человек, представившийся сотрудником ФСБ, предложил выманить из военкомата этих самых мошенников, которые там якобы находятся, и отомстить.
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