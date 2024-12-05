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СМИ сообщают, что в Екатеринбурге атаковали здание военкомата на проспекте Ленина

18.09 Суббота, 14 декабря 2024
Скриншот из видео: URA.RU
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Вечером 13 декабря в Екатеринбурге неизвестный попытался поджечь здание военкомата на проспекте Ленина, 6Б. Очевидец сообщил о произошедшем изданию URA.RU и предоставил видео с места событий.

На кадрах видно, как мужчина дважды бросает бутылки с зажигательной смесью в входную группу здания, а рядом с окном что-то горит. По данным издания, первая дверь оказалась с разбитым стеклом, вторая — покрыта сажей и также повреждена.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что информация находится на стадии проверки.

Издание E1.RU со ссылкой на свой источник сообщает, что подозреваемого уже задержали. Мужчина рассказал, что мошенники сначала выманили у него 3 миллиона рублей, а потом человек, представившийся сотрудником ФСБ, предложил выманить из военкомата этих самых мошенников, которые там якобы находятся, и отомстить.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
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13:04 Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства суда в Академическом и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
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20:58 Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
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17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 После критики губернатора свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
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