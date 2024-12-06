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Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте
Фото: It's My City
Сегодня в Екатеринбурге у памятника Ленину на площади 1905 года прошёл одиночный пикет.
Как сообщает издание It's My City, исследователь репрессий Олег Новоселов вышел с плакатом в память о советском правозащитнике Анатолии Марченко, который погиб 38 лет назад.
Анатолий Марченко, диссидент и правозащитник, умер 8 декабря 1986 года в татарстанской тюрьме. Его смерть наступила после голодовки, которую он объявил в знак протеста, требуя освобождения всех политзаключённых в Советском Союзе.
Как сообщает издание It's My City, исследователь репрессий Олег Новоселов вышел с плакатом в память о советском правозащитнике Анатолии Марченко, который погиб 38 лет назад.
Анатолий Марченко, диссидент и правозащитник, умер 8 декабря 1986 года в татарстанской тюрьме. Его смерть наступила после голодовки, которую он объявил в знак протеста, требуя освобождения всех политзаключённых в Советском Союзе.
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