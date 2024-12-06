Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня в Екатеринбурге у памятника Ленину на площади 1905 года прошёл одиночный пикет.Как сообщает издание It's My City, исследователь репрессий Олег Новоселов вышел с плакатом в память о советском правозащитнике Анатолии Марченко, который погиб 38 лет назад.Анатолий Марченко, диссидент и правозащитник, умер 8 декабря 1986 года в татарстанской тюрьме. Его смерть наступила после голодовки, которую он объявил в знак протеста, требуя освобождения всех политзаключённых в Советском Союзе.